Supermercado é interditado mais uma vez após vender carnes impróprias para consumo

A Polícia Civil interditou na manhã de hoje (26), um supermercado localizado na Avenida Presidente Vargas, no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande, que vendia carne imprópria para consumo. Foram apreendidos mais de uma tonelada de carne podre que estava em meio a moscas e baratas.

A ação teve apoio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) que esteve no local, junto com a vigilância sanitária e peritos do Instituto de Criminalística. A proprietária do supermercado, foi presa em flagrante e autuada pelo crime de expor à venda alimentos impróprios para consumo.

Carne podre, no chão em meio às moscas e baratas

Agentes da Polícia Civil ficaram assustados com o que encontraram no supermercado. Os produtos eram armazenados de forma irregular, sendo que no chão do açougue estava tomado por sangue saindo das carnes descongeladas e moscas. Foi necessário acionar um caminhão para retirar os produtos do estabelecimento.

O local já recebeu atuação da Vigilância Sanitária pelo mesmo crime, carne iimprópria para consumo humano e animal. O local consumia produtos estragados e vencidos, sem validade, além de outras infrações.

