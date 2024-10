Motociclista morre após colidir contra carreta na BR-060

No inicio desta tarde (19), uma mulher, de 26 anos, morreu após ter a motocicleta atingida por uma carreta na BR-060, próximo a ponte do Rio Sucuriú, em Paraíso das Águas.

Segundo informações, a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Chapadão do Sul foi acionada, mas ao chegarem onde houve a colisão, perceberam que o motorista da carreta, a vítima e os veículos envolvidos não estavam mais no local.

Os policiais foram informados de que o caminhoneiro havia parado em um posto de combustível há alguns metros do local.

A equipe se dirigiu até o posto e ao encontrarem o motorista, o homem relatou que seguia sentido a Campo Grande, descendo pela Serra do Sucuriú, quando a vítima, em uma Honda Biz saiu de uma estrada que da acesso à rodovia e invadiu a pista.

O homem afirmou que tentou desviar, mas não conseguiu e acabou batendo na moto. A Biz ficou enroscada na carreta e foi arrastada até o posto de combustível e a mulher ficou caída no chão no local da colisão até ser socorrida. O motorista do caminhão foi quem acionou ajuda.

A vítima foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ao ser questionado sobre não ter parado a carreta no local da batida, o condutor alegou que o veículo tem um sistema de bloqueio e como o trecho é movimentado e fica em uma curva, achou melhor parar no posto.

A Polícia Civil só foi acionada depois que uma enfermeira do hospital ligar para informar sobre a morte e a PRE avisar sobre a ocorrência.