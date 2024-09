Motociclista que morreu carbonizado em acidente na BR-262 tinha 20 anos

Foi identificado como Cemilton do Prado Filho, de 20 anos, a vítima fata do acidente ocorrido no início da tarde desta terça-feira (10), na BR-262, em Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande.

O jovem pilotava uma motocicleta, quando ao passar em uma curva acentuada bateu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, a moto explodiu e o jovem teve o corpo carbonizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pôde fazer pelo rapaz.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) interditou parte da pista, até que a perícia e a Polícia Civil pudessem finalizar os trabalhos iniciais de investigação. Não há informações se o motorista do caminhão se feriu no acidente.

