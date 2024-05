Carro de corretora é encontrada em terreno no Indubrasil

A polícia localizou o Jeep Renegade da corretora de imóveis Amalha Cristina Mariano Garcia, que foi assassinada enquanto tentava cobrar uma dívida de R$ 20 mil de um ex-namorado em Campo Grande. Inicialmente, duas pessoas foram detidas na região do Indubrasil na tarde de quinta-feira (23).

O veículo estava desaparecido desde que o corpo da corretora foi encontrado às margens da MS-455, no bairro Jardim Los Angeles, com um ferimento na cabeça, na última terça-feira (21).

O Jeep foi encontrado em um terreno com vasta vegetação. Nos fundos do terreno, há uma casa onde residem um homem de 39 anos e seu sobrinho de 22 anos. Ambos negam envolvimento no crime e alegam desconhecer quem deixou o carro ali. Eles informaram que o veículo apareceu no início da noite do dia 22, um dia após o corpo de Amalha ter sido encontrado.

O homem de 39 anos relatou que não notou nenhuma movimentação suspeita na casa entre os dias 22 e 23. Ele disse que saiu de casa na tarde de quarta-feira e que o Jeep não estava no local, mas ao retornar às 18h, o veículo já se encontrava lá. Seu sobrinho comentou sobre o carro, mas o homem continuou com sua rotina normalmente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: