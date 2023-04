Polícia prende homem acusado de estuprar sobrinha de 7 anos em MS

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso ontem (6), acusado de estuprar a sobrinha de 7 anos, no município de Douradina, a 488 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o crime aconteceu no início de março.

Segundo o registro policial, equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Douradina, estavam pelas ruas para cumprir um mandado de prisão preventiva ao homem, que segundo a denúncia, praticava atos libidinosos em sua sobrinha de 7 anos, fatos estes que se moldam ao crime de estupro vulnerável.

O acusado foi encontrado pela Polícia Civil e preso. Ele se encontra a disposição da justiça brasileira.

