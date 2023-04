Pacote de sal de 1 kg chega a custar R$ 5,89, nos supermercados

Essencial para o preparo de alimentos, o sal de cozinha, pacote de 1 kg, chega a custar R$ 5,89, em Campo Grande.

Sendo este o maior preço para o produto, o sal de cozinha Cisne contou com variação de 127,41%, entre os comércios pesquisados. Dados são da pesquisa semanal realizada pelo jornal O Estado, que faz o levantamento de preços em seis supermercados da Capital.

Sendo o maior valor encontrado no mercado Pires (R$ 5,89), o menor está no Atacadão, por R$ 2,59. Considerando os preços encontrados para o mesmo item em seis locais, o custo médio para o consumidor é de R$ 3,61. O arroz, pacote 5 kg, Tio Lautério é vendido entre R$ 18,95 (Pires) e R$ 21,90 (Nunes), com diferença de 15,57% e preço médio de R$ 20,70.

O levantamento aponta variação de 23,01% para o óleo de soja Concórdia, 900 ml. Os preços menores e maiores encontrados são, respectivamente, R$ 5,65 (Atacadão) e R$ 6,95 (Comper), o que gerou média de R$ 6,08 para o campo-grandense. O café Três Corações, embalagem de meio quilo (500 g), obteve diferença percentual de 23,79%, enquanto o valor médio ficou em R$ 16,34.

Os valores encontrados na margem menor e maior foram: R$ 14,50, no Atacadão e R$ 17,95, no Comper. O achocolatado Nescau, contendo 370 g, sai a R$ 7,49 no Nunes e R$ 8,85, no Pires (18,16%). O preço de custo médio é de R$ 8,01. O leite de caixinha (Italac), embalagem de 1 litro, é comercializado entre R$ 5,59 (Comper) e R$ 5,99, desencadeando variação de 7,16%. Para adquirir o item o consumidor terá gasto médio de R$ 5,75.

Higiene

O papel higiênico folha dupla Neve (12 rolos) tem seu menor valor de venda a R$ 24,85, no Assaí, ao passo que o maior está no Pires, por R$ 29,90. Diferença entre os estabelecimentos pesquisados é de 20,32%. Sabonete Lux (90 g) conta com valores que vão de R$ 2,09 (Fort) a R$ 2,89, no mercado Nunes (38,27%). A média para o item é de R$ 2,56.

Hortifrúti

Permanecendo no ranking de maiores variações dentro da pesquisa, os produtos da “feirinha” continuam com diferença elevada, como é caso da batata, que apresentou percentual de 122,61% entre os seis locais pesquisados. O quilo sai, em média, R$ 4,31, considerando que pode ser encontrado entre R$ 3,14 (Assaí) e R$ 6,99 (Nunes).

O tomate obteve variação de 82,42%. Já os valores, pelo quilo, vão de R$ 4,38 (Assaí) a R$ 7,99 (Nunes). Para levar o produto para casa, o campo-grandense terá gasto médio de R$ 5,97, a cada quilo do fruto.

A cebola é encontrada em seu menor preço no Fort Atacadista (R$ 2,48) e no maior, no supermercado Pires (R$ 3,48).