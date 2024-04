Polícia localiza motorista que matou motoentregador e fugiu

[Texto: Thays Shcneider, Jornal O Estado de MS]

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul confirmou ontem (5), durante coletiva de imprensa que identificou o motorista de 34 anos que atropelou e matou o motoentregador Hudson de Oliveira Ferreira, de 39 anos, no dia 22 de março na Avenida Antônio Maria Coelho no Bairro Caranda Bosque. O caso chocou os moradores da Capital e ganhou repercussão nacional por meio das redes sociais.

No pátio da delegacia, o veículo envolvido no acidente uma Porsche avaliada em mais de R$ 800 mil segue apreendida desde ontem (5). Em depoimento à polícia o motorista que provocou o grave acidente disse que não percebeu que havia provocado o sinistro e por isso foi embora sem nem mesmo, prestar socorro à vitima. Ele ainda reforça que somente no outro dia um funcionário que estava com ele no momento do acidente avisou do acidente.

Segundo a delegada da 3ª Delegacia de Polícia Civil,Priscila Anuda só foi possível chegar no suspeito após analisar diversas câmeras de segurança. “O motorista saiu do serviço acompanhado de um funcionário quando acabou atropelando o motociclista que estava saindo de um condomínio, o funcionário voltou para o trabalho que fica na região central e viu o acidente, mas não fez nada e pode ser indiciado por omissão de socorro”, disse.

Conforme a polícia, após o acidente o motorista escondeu o veículo no Bairro Santa Fé. Essa pessoa segundo a delegada também pode responder por favorecimento, se a linha de investigação comprovar três pessoas podem ser indiciadas.

O motorista que é proprietário de uma conveniência na região central se apresentou com um advogado e disse que não sabia do acidente e nem da morte do motociclista, ele vai responder por homicídio culposo quando não à intenção de matar.

No dia do acidente imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento em que Hudson foi atropelado por um veículo que passou em alta velocidade, versão que a perícia deve confirmar nos próximos dias, após as análises realizadas.

Hudson chegou a ser encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 24 de março. A vítima deixa esposa e cinco filhos.

