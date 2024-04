Fundação de Cultura oferece nova turma para o Curso gratuito de Fotografia para Celular Intermediário

A Fundação de Cultura de MS e o Museu da Imagem e do Som de MS, oferecerá o “Curso de Fotografia: Celular Intermediário”, direcionado para pessoas a partir de 12 anos e será ministrado pelo professor e fotógrafo Alexandre Sogabe, as aulas acontecerão gratuitamente nos dias 09, 10 e 11 de abril de 2024, das 14h às 17h. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/pqDMHZKdzjzJA7nB6 a partir de sexta-feira (05 de abril de 2024) às 10h.

Esse curso tem por objetivo introduzir os participantes nas convenções sobre uso dos recursos avançados de celulares para a fotografia. O conteúdo explora os conceitos de profundidade de campo, velocidade de abertura, valor de exposição e representação do movimento usando a câmera do celular como ferramenta. Conceito de diafragma e representação da profundidade de campo, controle do obturador para representação do movimento, noções de fotometria e compensação de exposição. Serão oferecidas 20 vagas presenciais gratuitas.

O Curso de Fotografia a partir do segundo semestre passa por reformulação, passando a ter 3 módulos de foto e um de vídeo: sendo o primeiro, Curso de Fotografia “Celular Iniciante”, depois, “Celular Intermediário” e por fim, “Iluminação e redes sociais”. Para complementar, a experiência em fotografia e tecnologia, abordamos “Produção de Vídeo no Celular”. “Notamos que com o avanço constante das tecnologias, precisamos repensar a didática do Curso constantemente, diante disso, estamos reformulando o Curso mais uma vez, para ir de encontro as necessidades dos participantes”, afirma Alexandre Sogabe, um dos ministrantes do Curso.

As etapas são desenvolvidas de maneira independente, sendo que, o participante possa optar por realizar aqueles conteúdos que têm interesse sem prejuízo de aprendizagem.

O curso foi desenvolvido a partir de experiências de ensino de fotografia dos ministrantes desde 2008 e tem por objetivo do curso é introduzir o participante nos princípios da arte da fotografia.

Ministrante: Alexandre Sogabe é Mestre em Estudos de Linguagens, desenvolveu o Curso Técnico em Processos Fotográficos (2015) para o Senac e coordenou o 3 Concursos de Fotografias Patrimônio Histórico e Cultural de MS – Nossa Identidade (2012, 2013 e 2014). Foi professor de fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera (2010 e 2015), foi professor de Pós-graduação na Novoeste (2017-2019) e atualmente coordena o Museu da Imagem e do Som de MS.

Serviço: O curso terá certificado e oferecerá 20 vagas e as inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/pqDMHZKdzjzJA7nB6 no dia 05 de abril de 2024 a partir das 10h. Os inscritos deverão trazer celular smartphone com o aplicativo Open Câmera (Android) ou Instamatic (Iphone). O Curso ocorrerá no Centro Museu da Imagem e do Som de MS e está localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3316-9178 ou pelo e-mail [email protected].

