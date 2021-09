Polícia homenageia repórter do O Estado Online

Em comemoração aos 186 anos de existência em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar do Estado comemora a data homenageando civis e militares. Entre eles, o repórter do O Estado Online e da Band MS, Itamar Buzzata.

Buzzata tem 21 anos de reportagens policiais e recebeu na tarde desta quinta-feira (9), uma das maiores honrarias da PMMS, a Medalha da Insígnia do Mérito Policial Militar, destinada a homenagear civis e militares por terem prestado relevantes serviços à Polícia e efetivamente contribuíram para o seu aperfeiçoamento e projeção social.

Ele recebeu a honraria das mãos do secretário da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que em sua carreira policial chegou a delegado especial – o mais alto cargo da função.