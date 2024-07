Polícia Federal apreende 200 kg de cocaína escondidas dentro de cilindros de oxigênio

Agentes da Polícia Federal apreenderam, nessa quarta-feira (17), em Terenos, distante 32 quilômetros de Campo Grande, 200 kg de cocaína escondidas no interior de cilindros de oxigênio.

Conforme informações, as equipes realizavam fiscalização na rodovia, quando pararam um caminhão transportando peixes e os dez cilindros.

Quando questionado, o motorista demonstrou nervosismo e entrou em contradição em algumas respostas sobre o motivo da viagem.

Dessa forma, os federais decidiram encaminhar o veículo até a sede da Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande, onde foi realizada vistoria com cães farejadores do Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Na inspeção, foi utilizada uma furadeira para perfurar os cilindros, sendo encontrada a carga de cocaína. Para a retirada da droga, foi necessário auxílio do Corpo de Bombeiros.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram