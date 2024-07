Definido as disputas das oitavas de final da Copa do Brasil; Confira:

Na tarde desta quinjta-feira(18), foram definidos os sorteios das oitavas de final da Copa do Brasil. A disputa do falmengo e palmeiras é um dos destaques. O evento ocorreu na sede da Confedração Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Os jogos ocorrerão entre os dias 31/07 a 07/08. Confira como ficou definido o sorteio:

Flamengo x Palmeiras

Atlético-GO x Vasco

Athletico-PR x Bragantino

São Paulo x Goiás

CRB x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Corinthians x Grêmio

Juventude x Fluminense

Confira abaixo os valores que os clubes recebem durante as fases da disputa:

Primeira fase:

R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase:

R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.