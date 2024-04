Polícia Federal apreende cocaína e aparelhos eletrônicos em Bataguassu

Quatro pessoas foram presas na tarde de quinta-feira (4), em uma ação da Polícia Federal, em Bataguassu, município localizado no leste de Mato Grosso do Sul e distante 310 km de Campo Grande, com mais de 32 kg de cocaína e 247 produtos eletrônicos contrabandeados. Os dados da ocorrência foram divulgados no final da tarde se sexta-feira (5).

De acordo com informações da Polícia Federal, durante ação de rotina, os policiais abordaram um ônibus, que transportava apenas sete passageiros, sendo quatro deles funcionários da empresa proprietária do veículo. Foi verificado que o veículo não estava e não possuía autorização para realizar viagens no trecho identificado.

Em seguida, foi realizada busca no veículo e localizados 247 aparelhos eletrônicos, principalmente celulares, sem qualquer documentação fiscal, que entraram ilegalmente no país. Posteriormente, num compartimento da lataria do ônibus, também foram encontrados tabletes de cocaína, que somaram 32kg de droga.

Diante dos fatos, foram presos em flagrante pela prática do crime de descaminho os quatro funcionários da empresa proprietária do veículo, sendo um deles identificado como responsável pelos entorpecentes e preso também pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

