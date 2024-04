Garantido no mata-mata, Serc perde de 7 a 0 na Supercopa de futsal

A equipe da Serc UCDB enfrentou uma derrota expressiva de 7 a 0 contra o Stein Cascavel (PR) durante a Supercopa do Brasil de Futsal Feminino Adultos de 2024. O confronto ocorreu na noite de sexta-feira (5) no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. Enquanto o time da casa já estava garantido no mata-mata, o Stein buscava a classificação.

O jogo começou com o Stein pressionando e buscando abrir o placar, enquanto a Serc defendia-se e tentava contra-ataques para surpreender o atual campeão. Aos 16 minutos, o Stein abriu o placar com um pênalti cobrado por Camila. Dois minutos depois, ampliou para 2 a 0.

Na segunda etapa, o Stein marcou mais cinco gols, destacando-se o gol de Camilinha aos 9 minutos. A Serc teve algumas oportunidades de marcar, mas não conseguiu converter. O jogo terminou com uma vitória convincente do Stein por 7 a 0.

Com o resultado, o Stein avança como líder do Grupo A, com quatro pontos, enquanto a Serc se classifica em segundo, com três pontos. Nas semifinais, o Stein enfrentará a Female, enquanto a Serc jogará contra o Taboão Magnus. A final está marcada para domingo, às 10h30.

