Polícia fecha entreposto do tráfico e mulher é presa com 135 kg de maconha em Dourados

No último sábado (9), uma operação efetuada da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados teve como desdobramento o fechamento de um entreposto do tráfico localizado no bairro Chácaras Califórnia. A ação resultou na prisão de uma mulher de 31 anos, que estava portando 135kg de maconha.

A mulher já era conhecida das autoridades, devido aos antecedentes por envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes e prisão. Diante desses registros, a suspeita foi conduzida para a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: