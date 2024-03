Foragido nacional por duplo feminicídio é capturado em Água Clara

No último sábado (09), numa ação conjunta das Polícias Civis de Mato Grosso do Sul e de Santa Catarina, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido contra um venezuelano de 46 anos suspeito de matar a companheira e a sogra na cidade de Joinville/SC. Segundo análise preliminar, o crime teria sido cometido por ciúmes, com crueldade.

Após os fatos, o suspeito fugiu, sendo que, através de atividade de inteligência, a Delegacia de Homicídio de Joinville/SC descobriu que ele estava na cidade de Água Clara/MS, contudo, sem saber o endereço. De posse dessa informação, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia de Água Clara realizou diligências e logrou êxito em capturar o foragido.