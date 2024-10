Operação Fronteira RFB tem uma pessoa detida por tráfico de drogas e apreensão de cabelos humanos e roupas falsificadas

Na tarde de ontem (16), um boliviano, que não teve a identidade revelada foi preso durante a Operação Fronteira RFB, portando 88 cápsulas de cocaína que estavam escondidas no sapato.

De acordo com informações da Receita Federal, o homem apresentava dificuldades para andar devido a droga estar escondida no sapato. Um cão farejador também ajudou na ação. O peso total dos entorpecentes encontrados com o homem somam 1,1 quilo.

O suspeito confessou o crime e relatou que havia ingerido 60 cápsulas e receberia U$ 250 pelo transporte.

Nesta semana, a Receita Federal também apreendeu 20 quilos de cabelo humano, drogas e roupas falsificadas.

Ao todo 500 kg de mercadorias sem certificação fitossanitária foram apreendidas pelos policiais e encaminhadas ao MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária).

