Polícia Civil identifica e prende suspeitos de atentado armado contra adolescentes em Chapadão do Sul

Na manhã de ontem (16), a Polícia Civil conseguiu localizar e prender os três suspeitos de terem envolvimento no atentado armado que deixou duas adolescentes, de 15 a 16 anos, feridas em um bar de Chapadão do Sul.

A identificação foi possível pois uma das vítimas conseguiu identificar um dos envolvidos antes de ser encaminhada ao hospital, além dos policiais também constatarem que o veículo usado no atentado já foi utilizado em outros crimes na região, após analisarem imagens do sistema de monitoramento.

O primeiro suspeito de ser o responsável a efetuar os disparos foi localizado em uma residência na Rua Itaúna do Sul.

O homem relatou que cometeu o crime devido a rivalidade existente entre o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho). No imóvel foram encontrados aparelhos celulares e as roupas usadas durante o ataque.

Já o condutor da Hilux, e o suspeito que portava a arma de fogo usada no crime também foram localizados, identificados e presos após confirmarem participação no atentado.

As adolescentes seguem internadas na Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

