Domingão será de altas temperaturas e pancadas de chuva em algumas regiões de MS

Em Campo Grande, a previsão do tempo para este domingo é de Sol com algumas nuvens e e possibilidade de chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme.

O clima em Mato Grosso do Sul neste domingo (17), deverá alternar entre extremos. De acordo com informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), a previsão é marcada por calor intenso, possibilidade de tempestades isoladas e rajadas de vento em diversas regiões do Estado. Além disso, o cenário meteorológico reflete a influência da primavera, com oscilações típicas da estação.

Em Campo Grande, o domingão promete ser de temperatura elevada, com máxima de 32°C e mínima de 22°C, acompanhada por um aumento na probabilidade de tempestades mais abrangentes.

Já em Dourados, o calor será predominante. A previsão indica um sábado parcialmente ensolarado, com máxima de 36°C e mínima de 22°C. No domingo, o padrão se repete, mas há maior possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde, devido ao aumento da umidade.

Na região de Corumbá, o calor extremo prevalece no sábado, com máxima de 37°C e mínima de 25°C. Apesar do céu parcialmente nublado, há risco de tempestades isoladas no domingo, quando os termômetros devem marcar entre 34°C e 25°C.

Em Três Lagoas, o sábado começa com tempestades localizadas, especialmente no período da manhã. As temperaturas devem oscilar entre 24°C e 33°C. No domingo, as chuvas devem persistir de forma esparsa, enquanto as máximas sobem para 34°C.

Por fim, Ponta Porã terá um sábado quente e predominantemente ensolarado, com temperaturas entre 22°C e 33°C. No domingo, o cenário muda com a chegada de nuvens carregadas, aumentando as chances de chuva, e os termômetros marcando entre 21°C e 32°C.

Alerta

Além do calor e das tempestades, o Inmet emitiu um alerta meteorológico para rajadas de vento que podem atingir até 60 km/h em partes do estado. O acumulado de chuvas pode alcançar até 50 mm em algumas regiões, trazendo risco de quedas de galhos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e alagamentos pontuais.

Esse panorama climático reflete o impacto das transições sazonais típicas do Mato Grosso do Sul, em que a umidade da Amazônia se encontra com frentes frias vindas do sul do país. Isso gera condições para a formação de tempestades localizadas, especialmente durante a primavera, conhecida por seus contrastes marcantes entre calor e chuva.

Para este fim de semana, importante evitar exposição prolongada ao sol, hidratação constante e atenção às atualizações climáticas, principalmente para quem reside em áreas vulneráveis a alagamentos. Caso haja ventos fortes, o uso de eletrônicos conectados à rede elétrica deve ser evitado.