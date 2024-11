Um “bálsamo” de serenidade: Hotel Emílio Takamori é referência instituição para idosos

Com duas unidades na Capital, os espaços dispõem chalés para casais, quartos individuais e duplos

Na Capital, o Hotel Emílio Takamori, uma unidade ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), é uma referência em hospedagem para idosos. Localizada no Jardim São Lourenço, dispondo de 33 leitos, distribuídos em uma área verde de 20 mil metros quadrados, a instituição é um “bálsamo” de tranquilidade e serenidade em meio a agitada vida moderna. Motivado pela relação com o pai, o empresário Wagner Takamor coordena duas unidades em Campo Grande e, em 2025, inaugurará a terceira instituição no estado de São Paulo.

Os espaços exteriores e interiores se destacam por seu arejar, sensação de paz e equilíbrio, que o proprietário Wagner Moura articula a partir de seus conhecimentos em paisagismo. Uma varanda arejada é a recepção da Instituição. Desfrutando de uma mesa espaçosa, cadeiras de fios e madeiras, idosos leem em jornais, revistas ou conversam. Na sala, os hóspedes se entretêm com a televisão enquanto usufruem de poltronas reclináveis, sofás e ambiente climatizado. A instituição na Chácara Cachoeira possui 13 quartos e 2 enfermarias. São dois hóspedes por quarto ou opção individual. Em ambos cômodos há um banheiro com adaptações.

O local ainda conta com uma área externa que transmite relaxamento mental proporcionado pelas fontes em forma de cascatas ou lagos acompanhadas do verde da grama-rasteira e plantas ornamentais. O ambiente também dispõe de piscina, ainda em reforma, para futuras atividades de hidromassagem e hidroginástica.

O hóspede José Espíndola, 78, descreve, com entusiasmo, como é viver no Hotel. “Eu estou aqui há 63 dias, sai do quarto duplo para o individual. O primeiro, já era muito bom e no individual, melhorou 100%. Essa reforma que ele fez foi maravilhosa, está mantendo o jardim antigo que o pessoal mantinha. A pessoa se sente até melhor quando vem pra cá. E quando nós sentimos que falta alguma coisa, ele dá oportunidade também para o idoso sair com um enfermeiro responsável para poder fazer suas compras e jantar fora”, conta.

Além da hospedagem, o espaço proporciona aos idosos terapia ocupacional. “O nosso trabalho com eles é todo o cuidado que eles precisam. No café da manhã, temos seis refeições, servidas. Os que comem sozinhos, a gente observa; os que não, a gente auxilia. Além disso, os banhos são dados aqui, assim como as trocas de fralda. Temos enfermaria, atividades com o terapeuta ocupacional duas vezes na semana, e atividades para desenvolvimento cognitivo, como jogos de damas, dominó, jogos de memória e jogos que estimulam o raciocínio. Todos os dias, na parte da tarde, eles participam de alguma atividade desse tipo”, disse a supervisora da equipe de enfermagem, Angélica dos Santos, 44.

Na Chácara das Mansões, a unidade Terra Santa é voltada para idosos com dependência leve. Nessa, são oferecidas atividades físicas, manejo de horta, entre outros lazeres. Por enquanto, a unidade dispõe de 8 quartos duplos, 4 quartos individuais e 1 chalé casal. Com o total de 13 vagas, a expectativa é de construir mais 2 prédios no terreno, completando 60 leitos.

A história do Hotel Emílio Takamori

As atividades no Hotel Emílio Takamori iniciou em 2015, quando ainda era denominada como Pousada Vovô Emílio. A relação com o pai foi o principal fator que fez o proprietário Wagner Takamor inaugurar a instituição.

“Durante muitos anos, quase não tive contato com meu pai. Pouco o via, e, quando isso acontecia, ele estava formando novas famílias. Passaram-se quase trinta anos até que ele retornasse de vez, já enfrentando problemas com o alcoolismo e algumas doenças preexistentes. No começo, aceitar cuidar dele foi muito difícil”, afirma.

Ao cuidar do progenitor, contudo, Takamor revela viver uma transformação profunda, que ampliou sua visão de vida, religião e amor. “Esse processo me trouxe a Jesus e me abriu para algo maior. Passei a enxergar um propósito em cuidar de quem precisa, especialmente dos idosos. Acredito que Deus age de formas que, no momento, podem ser difíceis de entender, mas que, no fim, nos guiam para onde precisamos estar. Meu pai, que nunca chegou a dizer “eu te amo” ou a reconhecer o cuidado que eu dedicava a ele, acabou sendo aquele que me direcionou, sem palavras, para minha missão espiritual e profissional. Perdoar e entender minha missão como filho foi essencial nessa jornada”, narra.

Terceira unidade

Com chalés para casais equipados com cozinha, quartos individuais e duplos com ar-condicionado, além de uma equipe multidisciplinar altamente treinada, a clínica tornou-se referência em cuidados com idosos. Para celebrar 10 anos de atuação, em 2025 será inaugurada a primeira unidade no estado de São Paulo, na cidade de Assis. Progresso que Takamor celebra agradecendo a Deus. “A caminhada que percorri, desde o perdão ao meu pai até a criação do hotel, trouxe bênçãos e prosperidade para a minha vida. Hoje, sinto que, ao ajudar tantos outros filhos e filhas que, como eu, se tornam pais de seus próprios pais, estou cumprindo o propósito que Deus me reservou”

Para mais informações sobre a clínica, acesse o Instagram: @emiliotakamori ou via whats: (67) 99909-6565. A matriz é localizada na Rua Sílvio Romero, 172, bairro Jardim São Lourenço. Enquanto a unidade Terra Santa é na Chácara das Mansões. Os valores de mensalidade variam conforme o quarto e com o nível de capacidade funcional do idoso.

Por Ana Cavalcante