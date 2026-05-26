Polícia apura esquema de compra de diplomas em MS

Irregularidades em documentos apresentados por alunos levaram à investigação

A Polícia Civil investiga um esquema de compra de diplomas de ensino médio adquiridos via Pix, com possíveis envolvidos nos municípios de Bataguassu e Santa Rita do Pardo.

Uma escola municipal encontrou irregularidades em documentos apresentados por alunos e acionou a polícia.

Segundo as informações apuradas, as pessoas que adquiriram os diplomas conversavam com um indivíduo que oferecia os documentos falsos sem a necessidade de frequência escolar ou realização de provas.

Durante as diligências, foram apreendidos certificados suspeitos, históricos escolares e comprovantes de pagamento relacionados às negociações.

O levantamento do setor de inteligência indicou a possibilidade de outras pessoas terem adquirido documentos semelhantes, com participação de maiores de idade que entravam em contato com os suspeitos e realizavam os pagamentos via Pix.

O caso segue em investigação para identificação completa dos envolvidos, bem como da possível organização responsável pela produção e comercialização dos documentos falsificados.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram