Suspeito de atirar em funcionária de supermercado comprou arma por R$ 6 mil

Homem foi preso após voltar armado ao supermercado e balear funcionária no braço

O Batalhão de Choque localizou, o suspeito de balear a funcionária que efetuou disparos contra uma funcionária de um supermercado, no fim da tarde de segunda-feira (25), na Avenida Julio de Castilho.

A equipe se deslocou até o estabelecimento comercial, localizado na altura do bairro Jardim Aeroporto. Com o levantamento das características do autor e do veículo, os policiais iniciaram buscas pela região.

Os militares localizaram o carro, um Fiat Siena branco. O proprietário informou que estava bebendo com o suspeito e emprestou o veículo para que ele fosse comprar mais bebida.

No percurso, o carro sofreu pane seca. O homem abandonou o veículo e fugiu correndo. O proprietário do Siena afirmou não ter relação com o crime.

Ainda segundo o relato, o dono do carro informou que, enquanto bebia com o suspeito, percebeu que ele portava uma arma na cintura e indicou à polícia o endereço onde ele poderia ser encontrado.

O suspeito foi localizado em casa, na Rua Toró, no bairro Zé Pereira. Ao perceber a aproximação da viatura, fugiu correndo e deixou cair a carteira. A equipe realizou acompanhamento tático, e o homem foi abordado no fim da quadra. Ele justificou a fuga dizendo que se assustou ao perceber a presença policial.

Inicialmente, negou ter atirado contra a funcionária do supermercado, mesmo após os policiais apresentarem imagens do ocorrido. Posteriormente, confessou o crime.

A arma de fogo, uma pistola Taurus calibre .40, foi encontrada no quarto do suspeito com nove munições intactas. Segundo ele, a arma havia sido comprada por R$ 6 mil, em uma chácara, de um indivíduo que alegou não conhecer.

Durante a checagem, a equipe constatou que a pistola era produto de furto.

Motivação

O suspeito relatou que estava bebendo com amigos e comprou um fardo de cerveja no supermercado. Em determinado momento, percebeu que algumas latinhas estavam vazias.

Ele retornou ao estabelecimento para pedir o dinheiro de volta, mas os funcionários negaram o pedido, situação que o deixou alterado.

Então, voltou para casa, pegou a arma de fogo e retornou ao supermercado. No local, teria discutido com uma funcionária na entrada e efetuado o disparo.

A mulher foi atingida no braço e passa bem.

O homem, que não teve o nome nem a idade divulgados, foi preso e vai responder por tentativa de homicídio qualificado, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação.

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