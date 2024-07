Polícia apreende moto com R$ 90 mil em multas

Homem de 25 anos foi detido, na manhã desta segunda-feira (8), no bairro Vila Nova Campo Grande, na Capital, por conduzir uma motocicleta com o chassi adulterado e possuir R$ 90 mil em multas.

Conforme Boletim de Ocorrência, uma equipe da PM (Polícia Militar) realizava patrulha pelas ruas do bairro, quando decidiram abordar o motociclista. Quando solicitado, o homem não apresentou nenhuma documentação do veículo.

Em vistoria, notaram que o chassi e motor tiveram a numeração visivelmente alterada. Ao consultarem o sistema, descobriram que a moto possui R$ 90 mil em multas, além de estar com o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e o licenciamento atrasados.

No registro há infrações por transitar 379 vezes acima da velocidade permitida da via, além de avançar por cinco vezes o semáforo vermelho.

O veículo foi encaminhado para o pátio da Defurv (Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Veículos). O motociclista foi detido e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como receptação culposa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

