Homem condenado a 22 anos de prisão é preso por sequestrar a esposa e agredi-lá

No domingo(7), um homem foi preso em flagrante por sequestrar e manter a esposa em cárcere privado. Além disso, o indivíduo também ameaçou e agrediu a mulher. O ocorrido em Iguatemi, cidade localizada a 465km de Campo Grande.

Além disso, foi cumprido um mandado de prisão, contra o indivíduo, por sentença condenatória de 22 anos em regime fechado pelos crimes de roubo e furto.

O Pronto Atendimento Médico da cidade informou a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi sobre o atendimento de uma mulher vítima de violência doméstica. A vítima possuía fraturas no braço e nariz.

Uma equipe de policiais civis compareceu a unidade de saúde para averiguar a veracidade das informações, a vítima contou que foi agredida e mantida em cárcere pelo convivente desde o dia 05 de julho, após investida das forças policiais da região para cumprimento de sua prisão.

A polícia então iniciou as buscas e conseguiram localizar o autor na casa da mãe dele. Ele tentou fugir, mas foi capturado pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

O autor foi preso em flagrante delito pelos crimes de: Lesão Corporal Dolosa, Sequestro, Cárcere Privado e Ameaça, no contexto da violência doméstica. Após a captura, ele foi conduzido para a Delegacia de Iguatemi, para a formalização da prisão.

Para denúncias, a Delegacia de Iguatemi informa que podem ser realizadas pelo número de telefone/WhatsApp (67) 3471-1372.

