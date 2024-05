Polícia apreende 1.250 pacotes de cigarros contrabandeados na MS-164

Em uma ação de fiscalização, policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) realizaram uma apreensão na Rodovia MS-164, na área rural de Ponta Porã. Durante a operação, os agentes interceptaram um veículo de passeio carregado com 1.250 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Nenhum suspeito foi preso.

A operação começou quando os militares montaram um bloqueio policial na rodovia e ordenaram a parada do veículo. O motorista, no entanto, desobedeceu à ordem e fugiu em alta velocidade. Após uma perseguição de alguns quilômetros, o condutor abandonou o veículo e fugiu para uma área de mata próxima, onde não pôde ser localizado.

A ocorrência foi registrada e os cigarros apreendidos foram encaminhados à Receita Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime foi calculado em R$ 98,5 mil. A ação do DOF reforça o combate ao contrabando de produtos ilícitos, uma prática que prejudica a economia e a saúde pública.

A operação também evidencia a importância das fiscalizações nas rodovias que servem de rota para o tráfico de mercadorias ilegais. O contrabando de cigarros é um dos crimes mais comuns na fronteira entre Brasil e Paraguai, trazendo prejuízos significativos tanto para o setor econômico quanto para a saúde dos consumidores.

Além do prejuízo financeiro, a apreensão impede que esses produtos ilegais cheguem ao mercado consumidor, protegendo a economia local e a saúde pública. A polícia continua as buscas pelo suspeito e reforça a vigilância na região para evitar novas tentativas de contrabando.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: