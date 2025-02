Plantão de vacinação acontece neste sábado em Campo Grande

Neste sábado (1º), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande realiza plantão de vacinação em dois endereços da cidade. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população às vacinas e atualizar a carteira de imunização de crianças, adultos e idosos.

Os pontos de vacinação são a USF Tiradentes e o Instituto Misericordes, no bairro Lageado. No local, estarão disponíveis imunizantes contra gripe e Covid-19, além de vacinas de rotina, como Hepatite B, Poliomielite, Rotavírus, Penta, Meningo ACWY e Febre Amarela. No entanto, vacinas com calendário específico, como a da dengue, não estarão disponíveis nesta ação.

Para receber a vacina, é necessário apresentar a carteira de vacinação. O atendimento é gratuito e aberto a todas as idades.

Locais e horários de vacinação:

– USF Tiradentes

Endereço: Av. José Nogueira Vieira s/n – Jardim Itatiaia

Horário: 07h15 às 16h45

– Instituto Misericordes

Endereço: Rua Emiliana Arruda de Araújo, 403 – Parque do Sol

Horário: 08h às 14h

A ação permite que todos tenham mais uma oportunidade de receber as doses vacinais conforme o calendário oficial do Ministério da Saúde.

