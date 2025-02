Itens de higiene e limpeza chegam a custar superior a um quilo de carne

Os preços do papel higiênico e do sabão em pó acumulam mais de R$ 40 reais, na lista de compras dos consumidores

Manter a casa limpa e a higiene do dia a dia requer um alto investimento e compromete a renda de muitas famílias em Campo Grande. A pesquisa da cesta básica do jornal O Estado, feita semanalmente, aponta que os preços de alguns produtos dos setores somam mais de R$ 40 nos supermercados – valor que se compara ao desembolso necessário para comprar um quilo de carne bovina.

Conforme a pesquisa realizada nesta sexta-feira (30), o papel higiênico com 12 unidades chegou a ser vendido por R$ 27,79 em um dos seis estabelecimentos de Campo Grande, visitados pela reportagem. O menor preço encontrado para o mesmo produto saiu por R$ 19,99. Outro produto que tem pesado na conta é o sabão em pó com 1,6 kg, onde o consumidor chega a gastar entre R$ 20,90 e R$ 27,49. A soma dos itens supera a média de preço do quilo do coxão mole, de R$ 41,89.

A diferença de preço do papel higiênico é outro destaque, segundo a pesquisa, o produto registra aumento de até 30% de um estabelecimento para o outro. Já a variação para o sabão em pó atingiu um pouco de 31%. Na comparação de preços para o corte do coxão mole, a reportagem coletou valores que vão de R$ 37,89 a R$ 49,90, gerando uma variação de 31,40%.

Ainda na seção de produtos de limpeza, foram observados os seguintes preços para o sabão em barras (Ypê) com 5 unidades: R$ 8,89 (menor preço), mas pode chegar a custar R$ 11,90 (maior valor). O valor médio para adquirir o produto é de R$ 10,57, com base nos preços encontrados nos seis supermercados.

Produtos com maior variação

No final de janeiro, o quilo da cebola apresentou variação de preço de até 200,5% entre os supermercados de Campo Grande, segundo um levantamento realizado pelo Procon de Mato Grosso do Sul, entre os dias 20 e 22 de janeiro, em 14 estabelecimentos. O item, que compõe a cesta básica, é um dos 28 alimentos monitorados.

O quilo da cebola no Jardim Canguru é comercializado por R$ 1,99, ante os R$ 5,98 na Vila Cruzeiro. Já entre os produtos de limpeza, o detergente Ypê teve variação de até 193,28%, sendo vendido por R$ 1,99 na Moreninha II e R$ 3,49 no Jardim Canguru e Vila Santa Luzia.

Também foram verificadas variações no quilo do tomate (107,77%), do alho (72,72%), de marcas de fubá mimoso de 1 kg (110,22%), biscoito de maisena de 350 g (78,53%), papel higiênico (76,24%) e chá-mate (66,85%). No ano passado, conforme o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o custo da cesta básica aumentou em todas as capitais brasileiras e Campo Grande esteve na lista das maiores elevações acumuladas (10,41%). O valor estimado para a compra do conjunto de bens alimentícios básicos no município foi de R$ 770,35.

Por Suzi Jarde

