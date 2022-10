PF encontra fósseis e 150 milhões de reais durante operação

Equipes da Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal do Brasil deflagraram na manhã de hoje, um grupo criminoso que movimentou mais de 150 milhões de reais entre Brasil e Bolívia pela região de Corumbá. De acordo com a polícia, foram realizadas quatro buscas e apreensões nas cidades de Corumbá (MS), Palmas (TO) e em Goiânia (GO), onde foram encontrados além de dinheiro, munições de uso permitido e fósseis.

Segundo a PF, a suposta organização inclui membros de diferentes estados do país e utiliza-se de modus operandi baseado em sucessivos saques em espécie em agências bancárias pela cidade de Corumbá/MS onde realizava conexão com a Bolívia. Conforme divulgado pela Polícia Federal (PF), a operação foi nomeada como “Conexão Corumbá”, por conta de saques em dinheiro entre países.

Ainda de acordo com a PF, as investigações iniciaram-se em 2017 com a apreensão de 60 mil reais em espécie, não declarados, em posse de um casal que atravessava a Bolívia a bordo de um táxi.

No decorrer das investigações constataram-se que o grupo criminoso movimentou aproximadamente 150 milhões de reais na região de fronteira Corumbá/ Bolívia, durante o período de investigação.

Após a conclusão da investigação, foram emitidos na manhã de hoje, quatro mandados de busca e apreensão, sendo um em Corumbá (MS), dois em Palmas (TO) e um em Goiânia (GO).

Nas buscas, a Polícia Federal encontrou dinheiro, munições de uso permitido e fósseis, caracterizando que o grupo realizava também o tráfico de fósseis.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.