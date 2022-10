Parada Nerd: ingressos do maior evento geek do MS ainda estão a venda

Após dois anos de hiatos motivados pela pandemia de Covid-19, a 7° edição do Parada Nerd está bem próxima de acontecer. O maior evento geek de Mato Grosso do Sul está marcado para ocorrer nos dias 21,22 e 23 de outubro. Pela primeira vez, o evento conta com 3 dias de duração.

E quem ainda não sabia que o evento havia retornado esse ano ou está em dúvida se ainda pode adquirir os ingressos, se preparem, pois as entradas ainda estão a venda pelo site oficial da organização.

Os ingressos do dia 21 de outubro (sexta-feira) são gratuitos, sendo necessário resgatar eles pelo site e levar apenas um quilo de alimento não perecível ou ração de gatos ou cachorros para ser entregue na entrada. Importante ressaltar que para esse dia é lote único e limitado em 3.000 ingressos.

Já para os dias 22 e 23 de outubro, os ingressos já estão no terceiro lote. Os ingressos válidos para um dia variam de R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia entrada e meia social). Já o pacote válido para sábado e domingo está R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia entrada e meia social).

O terceiro lote e o lote único de sexta-feira estarão disponíveis até dia 20 de outubro, ou enquanto durarem os ingressos.

SERVIÇO: A 7° edição do Parada Nerd acontece dias 21, 22 e 23 de outubro, no Bosque Expo, do Shopping Bosque dos Ipês.

Sexta-feira (21), o evento começa as 16h e vai até às 22h. Sábado (22) e domingo (23) o evento abre às 10h e vai até às 22h.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site https://paradanerd.com.br/ingressos.

