Perseguição com troca de tiros na MS-162 termina com uma pessoa morta

Após perseguição com agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), um homem que não teve identidade revelada, morreu na tarde de ontem (13), na MS-162, em Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, o condutor que foi morto transportava mais de uma tonelada de maconha em uma caminhonete roubada.

Segundo a ocorrência, a ação aconteceu na MS-162, quando agentes do DOF realizou sinal de parada ao condutor de uma camionete Chevrolet/S10 cor branca. Ao ver os policiais, o condutor acelerou o veículo e iniciou fuga em alta velocidade pela rodovia. Após quilômetros de perseguição, os agentes usaram sinais sonoros e luminosos na tentativa de conter o rapaz. Após quilômetros a frente, o condutor entrou dentro de um matagal com a caminhonete S10, abandonando o veículo no local.

Em tentativa de fugir dos policiais, o motorista continuou a fuga a pé, quando ao descer do veículo, efetuando disparos contra os policiais, que em proteção a guarnição revidou os tiros. O rapaz foi atingido e socorrido pelos agentes do DOF, que o encaminharam até o Hospital Municipal de Maracaju, onde acabou não resistindo aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde.

Em checagem aos sistema, os policiais encontraram 1.739,40 quilos de maconha. De acordo com o DOF, o prejuízo ao crime organizado foi de mais de três milhões e setecentos mil reais. Ainda de acordo com a polícia, a caminhonete com placas de Belo Horizonte, foi roubada em 10 de setembro de 2022 em Americana (SP).

O caso foi entregue, juntamente com a arma de fogo apreendida, na Delegacia da Polícia Civil de Maracaju.

