Homem mata companheira na frente da filha dela de oito anos em MS

Renata Duran dos Santos, 30, morreu na madrugada desta segunda-feira (25), esfaqueada pelo companheiro que foi preso em flagrante na região do Guiacurus, parte alta de Corumbá. O crime ocorreu na frente da filha da vítima oito anos.

Segundo Diário Corumbaense, o vizinho da vítima informou aos policiais que ouviu pedidos de socorro da criança, filha de Renata, que gritava que estavam matando a mãe dela. Em seguida, ele e outros vizinhos resolveram entrar na casa, encontrado o autor com a faca.

O corpo de Renata, estava em um quarto, caído ao lado da cama, segundo o registro policial. Já o autor, sem apresentar resistência, foi para outro quarto do imóvel, onde esperou a chegada da PM que deu voz de prisão ao autor que não apresentou resistência.

Ao ser questionado, Francisco informou que tinha um relacionamento de seis meses com Renata e que antes do crime, os dois estavam sentados na frente da casa, quando ela começou a implicar com uma vizinha, com quem, conforme ele, manteve um relacionamento há algum tempo.

Ele contou que resolveu entrar na casa e Renata seguiu questionando-o, quando então, conforme o autor, ele se deitou no quarto, momento que a vítima teria ido para cima dele com uma faca que ele usa em seu trabalho na fazenda. Nesse momento, segundo a versão do autor, os dois teriam entrado em luta corporal, a mulher foi desarmada e golpeada por Francisco.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Fillipe Araújo Izidio Pereira, “Ele será indiciado pelo crime de feminicídio majorado, praticado na presença da filha da vítima menor de idade. Ele será interrogado e a prisão dele será comunicada ao juiz e provavelmente amanhã (terça) será designada a audiência de custodia.

“Considerada a gravidade concreta do crime, de homicídio, já é um crime bárbaro, agora contra mulher praticada em frente da filha menor em uma data de festividade, isso agrava mais, então, por conta disso, será feito pedido de prisão preventiva do autor ao juiz, que vai analisar o pedido se ele responderá em liberdade ou não”, explicou o delegado.

Ainda conforme Filipe Pereira não havia registro policial da vítima contra o autor, mas Renata já havia registrado ocorrência contra um ex-companheiro por violência doméstica. O autor do crime não tinha nenhum histórico criminal.