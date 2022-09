Petrobras anuncia nova redução de R$ 0,25 no preço da gasolina

Petrobras anunciou na manhã desta quinta-feira (1) que irá reduzir novamente o preço da gasolina para as distribuidoras. Pela nova tabela, válida a partir de amanhã (2, o combustível terá uma queda de R$ 0,25 por litro, fazendo com que passe de R$ 3,53 para R$ 3,28. Isto equivale a 7,08% do valor atual. Os valores do diesel e do etanol não foram alterados.

De acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, “a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba”.

Segundo a estatal, a redução “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus valores com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”.

A Petrobras informou, também, que publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor, para contribuir com a transparência de valores e melhor compreensão da sociedade.

As quedas eram esperadas pelo mercado, diante do recuo das cotações internacionais após os picos do primeiro semestre.

