MS ainda não lidera mas candidatos a federais usam as redes

Mato Grosso do Sul ainda aparece como um Estado conservador quando se trata do uso de redes sociais e apenas 10 candidatos a Câmara dos deputados aposta no Tik Tok, a preferência ainda se concentra entre Instagran e Facebook.

Esta estatística apareceu em um levantamento feito pela Agência Câmara que mostra que os candidatos a deputado federais daqui do MS estão concentrados suas forças de campanha nas redes sociais Facebook e Instagran.

Dos 10.355 candidatos que se inscreveram no TSE para disputar uma vaga na Câmara, 5.048 têm contas no Facebook, ou quase 49% do total, e 4.904 no Instagram (47%).

O Estado fica no meio do caminho, não está dentre os três Estados mais conectados que são: PR, MT e RS e nem dentre os menos conectados. Já Sergipe, Alagoas e Bahia estão entre os estados com menos contas de candidatos em mídias sociais.

Ainda são poucos candidatos a federal diante do número registrados no TRE para o próximo pleito, mas a pesquisa mostra que 63 deles usam o facebook, 60 o instagran, 11 twiter, 12 youtube e apenas 10 são tiktokers.

A petista Camila Jara é uma das candidatas mais atuantes no Instagran, com mais de 24 mil seguidores ela usa uma linguagem jovem e atual para mostrar quais são as suas bandeiras e propostas caso seja eleita. Atualmente ela é vereadora e tem sido um fenômeno nas redes.

O ex-secretário de Saúde do Estado, Geraldo Rezende também se rendeu ao instagran e também apostou no Tik Tok, arriscando dancinhas e posts descontraídos.

Já o deputado federal, Dagoberto Nogueira (PSDB), que pleiteia a reeleição tem dado um verdadeiro show de profissionalismo em sua rede e seus vídeos tem alcançado o objetivo de informar e surpreender com a qualidade da edição e mensagens. O vídeo em homenagem a Campo Grande mostra a qualidade e profissionalismo desempenhado.