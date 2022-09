Jô Soares voltará à TV com material inédito da Copa do Mundo

Mesmo após a sua morte, o comediante e apresentador, Jô Soares, continuará marcando as telinhas com o seu jeito irreverente. Com a saúde um pouco debilitada, o artista continuou produzindo materiais, escrevendo um livro, construindo a direção de uma peça e gravando depoimentos e entrevistas.

E um desses depoimentos gravados será exibido neste domingo (4), durante o programa “Que Copa é Essa?”, no SportTV. De acordo com informações, Jô deixou alguns vídeos falando sobre a Copa do Mundo de 1954 disputada na Suíça, onde na época, o humorista estudava e até chegou a acompanhar pessoalmente os jogos do Brasil contra o México e a Iugoslávia.

Na partida contra o México, a seleção brasileira fez uma goleada e acabou empatando com a Iugoslávia na fase de grupos. Nessa última disputa, Jô viveu uma situação inusitada, que resolveu contar para o programa.

Após o empate, o time do Brasil saiu desanimado do estádio, já que achavam que tinham sido eliminados, por não entenderem como funcionava o regulamento. Soares, na época com 16 anos e acompanhado de um amigo, não entendeu a falta de animação e foi um dos poucos brasileiros a ir esperar os jogadores na porta do hotel.

“Eu me lembro do time todo dentro do ônibus chorando. Eu e o Ricardo Ascar, que era um amigo que estava lá comigo, perguntávamos: ‘Vocês estão chorando por quê? Nos classificamos’. E eles diziam: ‘Ah, garotos, vão embora'”, lembra em vídeo.

O programa será apresentado por Paulo Vinícius Coelho, Paulo César Vasconcelos e André Rizek, onde serão relembrados os acontecimentos das Copas clássicas.

