Comerciantes terão direito a exporem nas calçadas suas promoções

A esperada Black Friday chegou e na Capital a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/CG) conquistou mais um direito aos comerciantes nesta sexta (25).

A instituição solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) a autorização para os comerciantes da área central da capital utilizarem um metro da calçada para exposição dos produtos promocionais da Black Friday, comemorada nesta sexta-feira (25), sem atrapalhar o trânsito de pedestres.

A medida foi autorizada e está permitida apenas na sexta-feira (25) e no sábado (26). O presidente da CDL/CG ressalta que esta ação da CDL serve para fomentar o comércio e levar os consumidores para a área central da capital, de forma a aumentar os lucros.

