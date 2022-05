Rudy Nolasco idealizador do Corcurso Beleza Negra fala sobre a importância desse projeto

No Podcast Entrevistando ao Vivo de ontem (9), Rudy Nolasco foi o convidado especial, ele é o criador do Concurso Beleza Negra, junto com mais três colegas. O projeto acontece a 15 anos no Estado e tem como principal objetivo o empoderamento de mulheres e homens negros.

No bate papo, Rudy falou sobre vários temas de importância para sociedade, como o preconceito enraizado na população e principalmente da necessidade de eventos como o Beleza Negra, que ajuda principalmente na auto-estima de mulheres e homens negros.

O concurso não é nada convencional e tradicional, ele é o oposto disso. O principal objetivo desse trabalho é ressaltar o emponderamento e auto-estima da população negra.

Rudy Nolasco um pouco sobre a importância desse evento.”Quando um negro está emponderado, ele consegue emponderar todos os negros que estão a sua volta.”

Para participar do Concurso não precisa ter peso ideal, idade limite, medida e nem altura de “modelo” consideradas o “padrão ideal” da sociedade. O destaque dessas modelos são principalmente a aceitação do seu cabelo, do seu corpo, das suas fisionomias e da sua beleza. O importante é ser feliz, linda e emponderada.

O Concurso ajuda principalmente pessoas negras a conseguirem cada vez mais o seu lugar de fala e destaque na sociedade.

Combater a discriminação, racismo e o preconceito também é um dos focos do Concurso.

Para participar do evento precisa ser negro e maior de 18 anos.

Confira mais sobre a historia do Concurso Beleza Negra, no facebook de O Estado Online:

Acesse também: R$ 9,4 milhões investidos para asfaltar avenida em Angélica

Confira outras notícias pelo Facebook