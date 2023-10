Jovens são baleados por dupla em motocicleta na Capital

Três homens, de 18,20 e 35 anos, foram baleados na noite de ontem (9), após serem surpreendidos por uma dupla numa motocicleta, no Jardim São Conrado, em Campo Grande. O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

Conforme informações do boletim de ocorrência, testemunhas relataram à polícia que teriam ouvido tiros e pedidos de socorro de três jovens, vindos de uma conveniência. Ainda de acordo com depoimento de testemunhas, uma das vítimas entrou em seu estabelecimento correndo, e deparou com uma motocicleta Honda de cor escura passando na frente do estabelecimento. Eles desistiram e fugiram do local.

Segundo a polícia uma das vítimas tinha ferimentos na coxa esquerda, no braço e um projétil alojado na escápula. Equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram acionados. Ao ser questionado, a vítima negou conhecer os pistoleiros.

Durante as diligências, os policiais receberam informações de outras pessoas feridas e que teriam dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os outros jovens feridos a tiros disse que também foram alvos, mas desconhecem quem é o autor e a motivação.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.