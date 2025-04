MS Florestal abre 125 vagas de emprego em Bataguassu

Oportunidades são para áreas de silvicultura e manutenção mecânica; empresa oferece benefícios e ambiente com foco em desenvolvimento profissional

A MS Florestal, empresa sul-mato-grossense especializada em florestas plantadas, está com 125 vagas de emprego abertas em Bataguassu. As oportunidades são para duas áreas distintas: 70 vagas são destinadas ao setor de silvicultura, na função de auxiliar de serviços de campo, e outras 55 para a área de manutenção mecânica, no cargo de mecânico automotivo.

Os interessados podem enviar o currículo por meio do WhatsApp (67) 9963-5230 ou se cadastrar diretamente pelo site.

De acordo com a coordenadora de recrutamento e seleção da MS Florestal, Helen Branício, a expansão das operações no Estado tem impulsionado novas contratações. “Com isso, temos várias oportunidades abertas para quem está buscando uma empresa em constante desenvolvimento, com valorização das pessoas em um ambiente de aprendizado”, afirmou.

A empresa oferece um pacote de benefícios que inclui plano médico e odontológico, auxílio farmácia, seguro de vida, cartão alimentação, refeição em campo, parcerias com academias (Wellhub) e o programa de bem-estar emocional “Levemente”, que oferece consultoria financeira, orientação jurídica, assistência social, aconselhamento nutricional e apoio psicológico. Além disso, os trabalhadores terão direito à Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

A MS Florestal atua no fortalecimento das operações florestais do Grupo RGE no Brasil. Com foco na sustentabilidade e no desenvolvimento das comunidades onde está inserida, a empresa participa de todas as etapas do ciclo florestal, desde o plantio de eucalipto até a manutenção das florestas.

Mais informações podem ser acessadas no site oficial da empresa.

