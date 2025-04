Caso da mulher que agrediu criança em bar é investigado pela polícia

Nesta tarde de segunda-feira (15), um vídeo que mostra uma criança sendo agredida com tapas e socos em um bar na cidade de Campo Grande mobilizou a polícia para investigar o caso.

As imagens registradas por câmeras de segurança geraram indignação ao mostrar a mulher agredindo a criança com tapas e socos sem interrupções de terceiros. Ela só foi advertida pelo homem em determinado momento, mas ainda tentou agredir a crinaça mesmo assim. O homem estava com ela na mesma mesa de bar.

Após a repercussão, diligências estão sendo realizadas pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) para localizar os envolvidos no caso, bem, como identificá-los.

Até o momento ninguém foi denunciado à polícia e não há detalhes sobre o caso.

