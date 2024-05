Mato Grosso do Sul registram manhã fria, mas temperaturas devem subir

A quarta-feira (15) começou fria em Campo Grande, com os termômetros marcando 15,1ºC às 5h da manhã, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima prevista para a Capital é de 27ºC.

No interior de Mato Grosso do Sul, a temperatura mais baixa foi registrada em Sete Quedas, na região sul do Estado, onde os termômetros chegaram a 11,4ºC.

O frio foi generalizado em diversas localidades do Estado. Em Ponta Porã, a temperatura mínima registrada foi de 11,5ºC, seguida por 12,7ºC em Amambai e 13,1ºC em Porto Murtinho.

Outras cidades também tiveram manhãs geladas, como Dourados com 13,8ºC, Juti e Itaquiraí com 13,9ºC, Jardim com 14,1ºC, Corumbá com 14,4ºC, São Gabriel do Oeste com 14,8ºC e Sidrolândia com 14,9ºC,

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o avanço da alta pressão atmosférica deve manter o tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade nos próximos dias. A previsão indica que as temperaturas irão subir significativamente a partir de quinta-feira.

Com a mudança nas condições climáticas, Mato Grosso do Sul deve vivenciar um aumento significativo nas temperaturas, deixando para trás o friozinho registrado nas manhãs desta semana.

Com informações do Inmet e Cemtec

