Pecuarista sul-mato-grossense morre em acidente durante evento automobilístico em SP

O pecuarista Neto Coelho, natural de Mato Grosso do Sul, morreu na manhã deste sábado (26) durante uma prova da Driver Cup 2025, realizada na pista da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. Neto participava do evento com sua BMW M3 G80 quando sofreu um grave acidente.

Conhecido por atrair empresários e carros de luxo de todo o país, o evento foi interrompido após o ocorrido. Segundo testemunhas, chovia no momento do acidente, o que deixou a pista escorregadia. Neto teria perdido o controle do carro, que rodou na pista e foi atingido por outro veículo que retornava do trajeto.

Com o impacto da batida, a BMW capotou. O pecuarista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Neto já havia se destacado na edição anterior da Driver Cup, em 2024, vencendo as provas de 1 milha (312 km/h) e 2 milhas (341 km/h) com o mesmo carro.

O acidente causou grande comoção entre os participantes e fãs do automobilismo.