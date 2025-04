Homem é atacado após cobrar dívida de R$ 20 em Campo Grande

Um homem de 31 anos foi encontrado ferido na tarde deste sábado (26), no bairro Jardim Anache, em Campo Grande. Segundo a polícia, ele apresentava um ferimento na cabeça e estava caído no local quando os agentes chegaram.

A mãe da vítima contou que o filho correu até a casa pedindo ajuda, com a cabeça coberta de sangue. Ainda consciente, ele disse que havia sido agredido por um homem após cobrar uma quantia de R$ 20, referente a um empréstimo. De acordo com o relato, os golpes foram dados com um tijolo e um pedaço de madeira.

O homem conseguiu identificar o agressor antes de ser levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu atendimento médico. A polícia realizou buscas, mas o suspeito não foi localizado.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e está sendo investigada pelas autoridades.