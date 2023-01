Dia de Reis é celebrado com festividades no final de semana

A tradicional festa de Reis, época celebrada e também adotada para desfazer as árvores de natal, é comemorada no dia 06 de janeiro e ainda muitos municípios comemoram a festa.

A Folia de Reis sai para o giro, à noite, geralmente entre os dias 24 de dezembro e 6 de janeiro. Algumas comemorações estão acontecendo hoje (6), em Corumbá, mas para quem ainda não conferiu, em Chapadão do Sul, a festa acontece no amanhã (7).

No município, o evento tradicional será realizado na igrejinha do Assentamento Aroeira. A programação da grande festa conta com show da Banda Sociedade Baileiros, além de comidas e bebidas típicas, leilão de prendas e muita animação.

Época de guardar árvore de Natal

O desmonte do presépio, da árvore e dos enfeites natalinos é tradicionalmente feito no Dia de Reis, celebrado hoje (6). Segundo o cristianismo, foi num 6 de janeiro que os três reis magos visitaram o menino Jesus poucos dias após seu nascimento. Por isso a data é indicada como a ideal para a retirada dos adornos. O mágico, ator, cineasta e artesão Augusto Torrine, 53 anos, monta presépios há mais de 50 anos.

Começou aos 12 anos de idade, depois de uma visita a Aparecida. Na ocasião, se encantou com um presépio instalado na basílica e decidiu começar a elaborar os próprios. Desde então, já desenvolveu tantos que até perdeu as contas. Além de criá-los em casa, Torrine também os expõe. Neste ano, pela segunda vez, exibiu um modelo mecânico na Biblioteca Infantil Renato Sêneca de Sá Fleury. A instalação conta com figuras de Maria, José, menino Jesus, pastor, os reis magos e um burro. A maioria dos bonecos se mexe, a partir de um mecanismo feito com motores de micro-ondas e ventilador.

Eles têm 32 centímetros de altura, enquanto o presépio em si mede 1,5 metro. Este ano, o artista quis retratar, sobretudo, a importância da família no presépio. Para ele, um dos principais objetivos do presépio é propagar simbolismos e mensagens relacionados à família. “É mostrar para o mundo a união da família, do grupo de Além de fazer planos para trabalho, estudo e sonhos adiados, uma atenção especial com a chegada do novo ano é se programar para os feriados. Em 2023, três deles (além da Sexta- -Feira Santa) vão ser colados nos fins de semana. Outras duas datas caem em quintas-feiras, o que pode gerar potencial para que as folgas sejam emendadas, a depender dos calendários profissionais e estudantis de cada instituição. Apenas um feriado do ano cai em um domingo. E é justamente o primeiro deles, o 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal, efetivamente de se celebrar o Ano-Novo, e quando não se costuma dormir antes de meia-noite. Um bom presságio do calendário.

Daí para diante, o feriado e também os pontos facultativos devem representar descanso durante a semana. No mês de fevereiro, o período carnavalesco não é feriado em todo o país. Na verdade, de segunda-feira (20/2) à Quarta de Cinzas (22/2), os dias são tidos como pontos facultativos. Uma exceção é no Rio de Janeiro, em que uma lei estadual prevê feriado na terça-feira (21/2). Feriados de três dias Em abril, o feriado da Paixão de Cristo ou Sexta-Feira Santa cai no dia 7 de abril.

Ainda no Confira a tabela de feriados amigos, de onde estamos”, disse. Além disso, conforme Torrine, o presépio conta a história do nascimento do menino Jesus. Assim, também é fonte de ensinamento.