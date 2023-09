Mais da metade do Estado está sob alerta de temporal

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou 62 municípios de Mato Grosso do Sul sob alerta de tempestade. Há risco de ventos fortes acima de 60 quilômetros por hora e queda de granizo, neste sábado (9).

A atenção deve ser redobrada para as cidades de Jardim, Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Bela Vista, Angélica, Aquidauana, Anastácio, Anaurilância, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti e Ladário.

A lista de cidades sob alerta continua com Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

A região da fronteira, a cidade de Ponta Porã, registrou 8 milímetros de chuvas nas últimas 12 horas.

Por Thays Schneider – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

