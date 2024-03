Jeferson Bezerra quer ser o pré-candidato pela Federação, PT, PV e PC do B em Dourados

O ex-candidato a senador, Jeferson Bezerra anunciou que é pré-candidato a prefeito de Dourados, dentro da Federação que conta com o PT e o PCdoB e PV. Presidente do diretório municipal do PV, ele confirmou que pretende apresentar seu nome à Convenção da Federação, prevista para a primeira quinzena de agosto.

“Entre os partidos já ficou estabelecido que aquele que tiver melhor colocado nas pesquisas deverá ser o indicado, recebendo o apoio dos demais integrantes”, afirmou Jeferson Bezerra, que espera ter o seu nome aprovado na convenção dos partidos que integram a Federação.

Pelo PT já existem dois pré-candidatos, Tiago Botelho e Elias Ishy, que devem disputar uma prévia para definir o escolhido.

Com uma plataforma em que coloca o povo de Dourados em primeiro lugar, o ex-candidato a senador acredita que pode trazer renovação para a política douradense, que há mais de 40 anos é controlada pelos mesmos caciques. Já tendo uma equipe preparando um programa de Governo, Jefferson Bezerra afirmou que tem caminhado pelos bairros de Dourados e pelos principais distritos, ouvindo as reivindicações das pessoas para poder atender as reais necessidades da população mais carente.