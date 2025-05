Partiu Norte-Nordeste: Operário viaja para disputas em duas capitais

Equipe do Operário viaja para decisões em Rio Branco-AC e João Pessoa-PB

O Operário entra em campo domingo (25), às 17 h (de MS), para enfrentar o Galvez, na Arena da Floresta, em Rio Branco (AC), pelo jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. A equipe sul-mato-grossense tem ampla vantagem após vencer a ida por 3 a 0 em Campo Grande e busca confirmar a classificação para as quartas de final da competição nacional. O jogo vale vaga direta na próxima fase e aproxima o clube do sonho do acesso à Série A2.

Esta é a primeira vez que o time feminino do Operário avança para o mata-mata da Série A3 e, por enquanto, é o único time do estado a passar da primeira fase de um campeonato nacional em 2025, tanto no feminino como no masculino.

A centroavante Aíssa, que marcou o gol da classificação na fase anterior e dois dos três gols contra a equipe acreana, reforçou a importância de manter a postura. “A vantagem faz diferença, mas não dá para se acomodar. Temos que manter nosso jogo e sair com a equipe classificada”, disse a jogadora, sexta-feira, antes do embarque para o Norte do país.

A meio-campista Brenda também destacou a preparação do elenco. “Queremos fechar com chave de ouro e garantir essa vaga. Sabemos que o desgaste existe, mas estamos preparadas. A cabeça está no lugar.”

Físico e mental em dia

O técnico César Fuscão afirmou que o grupo está completo fisicamente e mentalmente. “A semana foi boa. Fizemos 3 a 0 na ida, mas ainda não está garantido. O grupo está focado, treinamos muito hem essa semana, pensando já nos dois jogos que temos pela frente, inclusive a Copa do Brasil, e estamos confiantes.”

Caso confirme a vaga, o Operário enfrentará nas quartas o vencedor do confronto entre Vila Nova-GO e Rolim de Moura-RO. No jogo de ida,o time goiano abriu a vantagem de um gol, ao vencer o dono da casa por 3 a 2. Para a classificação, o Galo pode até perder por dois gols de diferença. Em caso de derrota por três gols, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para o jogo deste domingo, o Operário entra em campo com: Lorrayne; Camila (C), Ariane, Thifany e Evelyn; Baby, Thafila e Brenda; Marta, Ronalda e Aíssa.

Próxima parada: Copa do Brasil

Depois do compromisso no Acre, o Operário segue diretamente para o Nordeste, onde disputa a Copa do Brasil Feminina contra o Mixto-PB. A competição volta a ser realizada após nove anos e o clube sul-mato-grossense representará Mato Grosso do Sul na edição de 2025. A estreia será na quarta-feira (28), em jogo único eliminatório, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).

Fuscão afirmou que os treinos da semana foram planejados com foco nos dois compromissos decisivos. “A gente joga domingo e já viaja na segunda-feira (26) para Brasília e depois segue para a Paraíba. Sabemos que a maratona é pesada, então pensamos na melhor forma de equilibrar o elenco e manter o rendimento. O foco principal é a classificação no Brasileiro, mas a Copa do Brasil também é prioridade para a gente mostrar a força do futebol feminino de Mato Grosso do Sul”, disse.

Adversário cita diferença de investimento

Na equipe do Galvez, o técnico Maurício Carneiro acredita em reverter a situação, mas aponta as dificuldades que tornam seu desafio difícil.

“Tínhamos noção que seria uma partida difícil. Enfrentamos uma equipe que foi a base do time do Ação, do Mato Grosso, que conseguiu o acesso (para a Série A2). É louvável a garra do nosso time, que enfrentou uma equipe que investe quase R$ 100 mil pra um Brasileiro A3. Nossa missão é acreditar sempre, viver cada momento do jogo, mas o objetivo principal é terminar com vitória”, disse o treinador, à imprensa acreana.

Apesar de terminar a primeira fase com 100% de aproveitamento, o clube de Rio Branco entrou em crise em seu departamento feminino de futebol. A diretora deixou o cargo sob argumento de falta de valorização, e duas goleiras não viajaram a Campo Grande para o jogo da ida por trabalhar em outra profissão. Deste modo, o elenco veio para a disputa no Jacques da Luz sem goleira reserva e apenas uma lateral de ofício.

