Tumulto na Assembleia de Fundação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Cimento de Bodoquena/MS: tensão e fiasco da CUT marcam evento

Na manhã deste domingo (25), uma assembleia de fundação do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Cimento de Bodoquena foi realizada no balneário da cidade, foi palco de um episódio de forte tensão, truculência e tumulto na assembleia de fundação do sindicato. O evento, que reunia trabalhadores do setor, foi interrompido por um grupo de aproximadamente 60 homens, alguns armados, que tentaram impedir a realização da assembleia de forma hostil e agressiva.

Segundo relatos de participantes, o grupo foi liderado por figuras conhecidas no mundo sindical, José Abelha presidente da Fetricom MS, Vilson presidente da CUT MS, Valter presidente do SINTICOP, e até mesmo um advogado Valdisney Lando Delgado que se passava por trabalhador, insitando a baderna e tumultuando a pacifica assembleia. O grupo chegou ao local soltando fogos desrespeitando a tranquilidade dos moradores locais e a fauna pantaneira, prejudicando sítios locais com a fuga de animais que derrubaram cercas assustadas com os rojões.Causando prejuízo financeiro aos proprietários de balneários, estâncias e sítios na região.

De acordo com testemunhas, eles causaram tumulto, gritando palavras de ordem e tentando dispersar os trabalhadores presentes, que buscavam estabelecer oficialmente o sindicato para defender seus direitos trabalhistas.

A ação dos invasores foi marcada por atitudes agressivas e ameaça, criando um clima de medo e insegurança entre os presentes. Os trabalhadores, em sua maioria, resistiram às tentativas de intimidação, mantendo a calma e buscando preservar o direito de se organizar sindicalmente.

Autoridades locais foram acionadas e uma equipe policial foi enviada ao local para garantir a segurança dos participantes e dispersar o grupo agressor. A situação evidencia o clima de conflito que ainda permeia o setor industrial do cimento na região.

Este episódio reforça a necessidade de respeito às manifestações trabalhistas, além de evidenciar os riscos enfrentados por aqueles que buscam fortalecer seus direitos por meio da organização sindical.

