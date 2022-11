Mônica Riedel participa do lançamento da campanha dos 16 Dias de Ativismo

A futura primeira dama de Mato Grosso do Sul esteve presente no Seminário Pelo fim da violência contra as mulheres e reforçou o seu compromisso com a causa_

Nesta sexta-feira (25) se inicia os 16 Dias de Ativismo no Brasil, uma data simbólica, pois é Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres e o Dia Estadual de Mobilização pelo Fim da Violência contra a Mulher e para dar início as atividades em Mato Grosso do Sul, a Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Mulheres realizou um seminário com o tema: ‘Pelo fim da violência contra as mulheres e atividade’, no auditório da Governadoria e contou com a presença da futura primeira dama de MS, Mônica Riedel, que durante todo o processo eleitoral defendeu por diversas vezes o fortalecimento desta luta.

Em sua fala durante a atividade, Mônica Riedel, reforçou que fez questão de participar do seminário e do lançamento desta importante campanha de conscientização. “Fiquei muito feliz em ver o auditório da Governadoria tomado por mulheres de luta que fazem a diferença na batalha diária contra a violência. Sempre irei defender e fortalecer as ações para aumentar a conscientização, estimular os esforços de defesa e compartilhar conhecimentos e inovações nesta caminhada diária pela paz em nossas famílias e no combate a qualquer ação contra as mulheres”, ressaltou a primeira dama.

Mônica Riedel também parabenizou a Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Rosana Leal e toda a sua equipe pela organização desta importante campanha. “Agradeço a oportunidade de estar com vocês aprendendo e compartilhando experiências. Seguimos unidas nesta caminhada hoje e sempre”, disse ela.

A Subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Rosana Leal, agradeceu a presença da futura primeira dama do Estado e ressaltou a importância da ação. “Agradeço a presença da Mônica que durante toda a campanha se mostrou muito comprometida com a nossa causa e hoje o nosso principal objetivo é sensibilizar a comunidade e estimular o ativismo, com atividades que compartilham conhecimento para prevenir e eliminar a violência contra mulheres e meninas”, concluiu Rosana Leal.

*16 Dias de Ativismo*

Os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional que começa no dia 25 de novembro, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. No Brasil, a mobilização abrange o período de 20 de novembro a 10 de dezembro. A campanha foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres, em 1991, e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro para Liderança Global das Mulheres. É uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.