Concessionária de energia faz mutirão para negociação neste sábado

No sábado (26), o projeto Nossa Energisa, da Energisa Mato Grosso do Sul, estará na região do Indubrasil, em Campo Grande. Além de negociação de débitos e cadastro de clientes na Tarifa Social de Energia Elétrica, a concessionária vai levar ações culturais para os moradores da região, com teatro e cinema ao ar livre. Também haverá o sorteio de cinco geladeiras.

A ação acontece a partir das 9h, no campo de futebol da praça do bairro Manoel Secco Tomé, localizado na Avenida Principal, s/n, ao lado da Guarda Municipal.

A negociação de débitos e o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica podem ser feitos das 9h às 15h. “É uma oportunidade do cliente que mora um pouco mais distante ter acesso aos serviços disponibilizados pela Energisa bem próximo de casa e também conhecerem a nossa Unidade Móvel Educacional, que é totalmente equipada para ações educativas”, afirma o engenheiro especialista em Eficiência Energética, Emerson Rivelino Nantes Alves.

Às 16h, acontece o teatro e também o sorteio de cinco geladeiras. Já às 18h, tem cinema ao ar livre.

Para o presidente da Associação de Moradores do Bairro Manoel Secco Tomé, Edson Luiz Ducatti, a ação da Energisa é uma oportunidade para os moradores da região.

“Muita gente precisa da Tarifa Social aqui e, às vezes, não tinham acesso, não tinham como se locomover até o centro, por exemplo. Agora, vamos ter aqui no nosso bairro.

E a ação é importante também porque vai trazer a comunidade para mais perto da gente, unir bastante a nossa região e os bairros vizinhos”, destaca.

A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Mato Grosso do Sul, que segue as normas da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Serviço

Ação do projeto Nossa Energia no Indubrasil

Sábado (26), das 9h às 20h

Local: Campo de futebol da praça do bairro Manoel Secco Tomé, localizado na Avenida Principal, s/n, ao lado da Guarda Municipal.