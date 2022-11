Com ventos até 60km/h, MS tem máxima de 36ºC neste sábado

O tempo segue firme neste sábado (26) em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), na região norte do Estado, os tromômetros devem avançar dos 36ºC.

O calor será predominante em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Na região sul, as temperaturas deve se aproximar dos 31ºC. Já em Campo Grande, o dia amanheceu com 21ºC e a máxima não deve passar dos 33ºC.

Conforme divulgado pelo Cemtec, a umidade do ar deve variar entre 15-35%, com destaque na região centro-norte do Estado. Em grande parte de Mato Grosso do Sul, os ventos autuaram no quadrante leste/sudeste com rajadas de vento entre 30/50 Km/h e pontualmente podem atingir até 60 km/h.

