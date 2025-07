Caminhonete bate em poste, derruba semáforo e deixa parte do Carandá Bosque sem energia em Campo Grande

Um acidente na madrugada desta sexta-feira (11) causou transtornos no trânsito e deixou parte do Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande, sem energia elétrica. Uma caminhonete Chevrolet S10, conduzida por um jovem de 19 anos, colidiu violentamente contra um poste de concreto e um semáforo na Avenida Mato Grosso, próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Theodorowich.

Com o impacto, o semáforo foi derrubado e caiu sobre a pista, e a caminhonete acabou tombada no meio da avenida, no sentido Centro. A estrutura do poste ficou seriamente danificada e fios ficaram espalhados pela via.

Segundo informações preliminares, o jovem perdeu o controle da direção, por motivos que ainda estão sendo investigados. Ele sofreu apenas ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado para a UPA do Bairro Coronel Antonino.

Por causa da colisão, o trânsito foi interditado no trecho da Avenida Mato Grosso sentido Centro, o que tem provocado engarrafamentos para quem tenta sair do Carandá Bosque. Motoristas estão sendo orientados a acessar a Rua Antônio Theodorowich, atrás do Hospital da Unimed, e seguir pela Rua Antônio Maria Coelho para continuar o trajeto. O trecho da avenida no sentido Parque dos Poderes está liberado, mas até o fechamento desta reportagem, não havia agentes da Agetran no local para orientar os condutores.

O impacto também afetou o fornecimento de energia elétrica na região. O Condomínio Residencial Parque Itacolomi e o Hotel Deville estão sem luz desde o momento da colisão. A reportagem entrou em contato com a Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, que informou por meio de nota que, o por conta do acidente, dois postes da rede elétrica da Energisa foram atingidos, comprometendo as estruturas e componentes do sistema.

A nota informa inda que a concessionária isolou o trecho afetado e iniciou os reparos com segurança. Em 13 minutos, 21% dos clientes tiveram o serviço restabelecido; às 7h10, 99% já estavam com energia, porém, o serviço de execução e reparo em ocorrências desse tipo é complexo e exige medidas técnicas para garantir a segurança das equipes e da população.

A Energisa alerta para que a população mantenha distância de cabos rompidos e comunique ocorrências pelos canais oficiais de atendimento.

A Prefeitura e a Agetran ainda não divulgaram previsão para a liberação total da via.

A dinâmica do acidente e as possíveis causas ainda estão sendo investigadas pela polícia. Não há informações sobre a realização de teste do bafômetro no condutor até o momento. O caso será apurado para determinar se houve excesso de velocidade, falha mecânica ou imprudência ao volante.

